В Мамадышском районе Татарстана у собственника «Семиозерки» изъяли 2,3 тыс. га земли

Участки изъяли за неиспользование по целевому назначению

Фото: Динар Фатыхов

В Мамадышском районе Татарстана у владельца «Семиозерки» изъяли 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2,3 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по республике.

В ведомство поступило решение Арбитражного суда РТ об удовлетворении требования по изъятию у собственника К(Ф)Х. 21 мая 2025 года ему было выдано предписание в связи с неиспользованием земель для сельхозпроизводства и их зарастанием многолетней сорной травой и кустарниками. Владелец должен был убрать растительность и вовлечь участки в сельхозоборот до 1 августа 2025-го.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

8 августа было проведено выездное обследование указанных земель. Было установлено, что предписание не исполнено, нарушения не устранены. В связи с этим было возбуждено административное дело по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, материалы направили мировому судье.

Впоследствии Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана обратилось в Арбитражный суд с иском о прекращении права собственности. 2 октября было принято решение об изъятии земельных участков из собственности для продажи с публичных торгов.

Напомним, в сентябре Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) Татарстана определил кадастровую стоимость 19 031 объекта недвижимости. В их число вошли 4 132 здания, 9 866 земельных участков, 845 машино-мест, 28 объектов незавершенного строительства, 3 624 помещения и 536 сооружений.

Галия Гарифуллина