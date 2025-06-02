В Татарстане ожидается ухудшение погоды с сильными дождями и ветром
В Татарстане вечером 2 июня и ночью 3 июня прогнозируются ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.
Местами ожидаются сильные дожди и порывистый ветер со скоростью 15—20 м/с. В Казани также предсказываются сильный дождь и ветер, достигающий 15—18 м/с.
Напомним, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 1 и 2 июня. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, которое начнется уже в полдень.
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