В России разработают ИИ для контроля нарушений ПДД на самокатах

Фото: Максим Платонов

В России может появиться система на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая будет следить за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) самокатчиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Ntechlab, партнера госкорпорации «Ростех».

ИИ сможет фиксировать нарушения, такие как проезд по пешеходному переходу без остановки или движение вдвоем на одном самокате. Система будет использовать встроенный голосовой помощник, который вежливо попросит самокатчиков спешиться на пешеходных переходах или прекратить движение вдвоем.

— Наше решение нацелено на то, чтобы снизить количество таких грубых нарушений и тем самым уменьшить количество аварий, — уточнил гендиректор Ntechlab Алексей Паламарчук.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Система уже проходит финальное тестирование, и интерес к ней проявили несколько регионов, где использование самокатов стало массовым. ИИ сможет контролировать движение не только на тротуарах и дорогах, но и в парках и других общественных местах.

Компания уверена, что внедрение этой технологии поможет повысить культуру езды на самокатах и снизить количество ДТП с их участием.

Напомним, что в историческом центре Казани ввели ограничения на парковку электросамокатов. Решение принято в связи с многочисленными жалобами горожан на беспорядочную парковку и создание помех для пешеходов.



Анастасия Фартыгина