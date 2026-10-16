В программе KazanForum-2027 могут отразить 90-летие Шаймиева

«Мероприятия призваны стать данью уважения многолетнему труду Минтимера Шариповича на благо республики и всей страны», — заявил Рустам Минниханов

В 2027 году форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 4 по 6 мая. Об этом сообщил на заседании оргкомитета по проведению мероприятия раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что 2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева, и предложил провести мероприятия, посвященные этому событию.

— Минтимер Шарипович стоял у истоков Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Неоценим его вклад в развитие сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами. Важно отразить эту значимую дату в программе форума, чтобы подчеркнуть преемственность традиций диалога культур и укрепление партнерских связей между Россией и странами исламского мира. Мероприятия призваны стать данью уважения многолетнему труду Минтимера Шариповича на благо республики и всей страны, а также продемонстрировать результаты международной работы, заложенной под его руководством, — передает слова татарстанского лидера его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что подготовка к очередному форуму ведется круглогодично. В ходе зарубежных визитов в этом году обсуждалось участие высоких представителей ряда стран. Также были затронуты вопросы сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Считаю, что нам нужно вести пригласительную кампанию на постоянной основе, — резюмировал раис.

Председатель правительства России, глава оргкомитета Марат Хуснуллин отметил, что форум стал одной из главных площадок для развития экономического взаимодействия государства со странами исламского мира.

— За последние годы нам удалось значительно расширить географию участников и сформировать устойчивый интерес со стороны зарубежных партнеров. В этом году в деловой программе приняли участие порядка 10 тысяч представителей из 99 государств и 75 регионов России. В 2027 году форум пройдет на федеральном уровне уже в пятый раз — с 4 по 6 мая. Подготовка предстоящего форума должна быть ориентирована прежде всего на практический результат. Наша общая задача — провести мероприятие на самом высоком уровне, — считает он.

Напомним, форум вошел в пятерку глобальных событий исламского мира — равные по международному признанию площадки есть только в Малайзии, Турции и в ОАЭ, сообщала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. В 2026 году в мероприятии приняли участие представители 99 стран и 75 субъектов РФ, более 250 почетных гостей.

Галия Гарифуллина