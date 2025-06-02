На цветочное оформление улиц Казани выделили 55 млн рублей
Цветы высадят на 59 улицах, в том числе — Пушкина, Лобачевского, Ершова
На цветочное оформление улиц Казани выделили 55 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.
По его словам, цветы высадят на 59 улицах, в том числе — улицах Пушкина, Лобачевского, Ершова, Павлюхина, Оренбургском тракте. Площадь цветников составит 6 тыс. кв. м. Кашпо с 14 тыс. ампельных петуний появится на 22 улицах вдоль основных магистралей — Кремлевской, Декабристов, Вишневского, Камалеева, Павлюхина, Оренбургском тракте.
— В разных районах появятся 20 объемных композиций из 63 цветочных фигур, — добавил Куляжев.
В их числе — «Стена ФИФА», «Бутса», «Свисток», «Цветочное дерево», «Алиса в стране чудес», «Мяч», «Барс», «Лебеди».
Напомним, на цветочно-ландшафтное оформление Казани в 2024 году выделили 84 млн рублей. Тогда украсили 84 улицы — цветы высадили на площади 15 тыс. квадратных метров.
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