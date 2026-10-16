Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы

Самцов 2026 года рождения передали от имени главы Калмыкии Бату Хасикова

Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы. Самцов 2026 года рождения передали от имени главы Калмыкии Бату Хасикова, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сейчас верблюды находятся на территории «Реки Замбези». Там животные будут проходить адаптацию под наблюдением ветеринаров и специалистов зооботсада. Жить они будут на парковой территории зооботсада, и казанцы смогут увидеть их в любое время года, включая зиму.

— Специалисты обеспечат верблюдам подходящие условия содержания и сбалансированный рацион, в который входят сено и другие растительные корма, — заверили в мэрии.

В сентябре в Казань привезли восьмерых жирафов из Намибии. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения.

Галия Гарифуллина