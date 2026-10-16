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Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы

14:43, 16.10.2026

Самцов 2026 года рождения передали от имени главы Калмыкии Бату Хасикова

Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы
Фото: взято с сайта kzn.ru

Казанскому зооботсаду подарили двух верблюдов калмыцкой породы. Самцов 2026 года рождения передали от имени главы Калмыкии Бату Хасикова, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сейчас верблюды находятся на территории «Реки Замбези». Там животные будут проходить адаптацию под наблюдением ветеринаров и специалистов зооботсада. Жить они будут на парковой территории зооботсада, и казанцы смогут увидеть их в любое время года, включая зиму.

взято с сайта kzn.ru

— Специалисты обеспечат верблюдам подходящие условия содержания и сбалансированный рацион, в который входят сено и другие растительные корма, — заверили в мэрии.

В сентябре в Казань привезли восьмерых жирафов из Намибии. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения.

Галия Гарифуллина

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