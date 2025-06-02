Kia отзовет в России 55 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания
Представительство автоконцерна Kia в России, «Киа Россия и СНГ», объявило об отзыве 55 тыс. автомобилей трех моделей: Sorento, Soul и Cerato. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.
Причиной отзыва является риск короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, расположенного в моторном отсеке.
Под отзыв попадают автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2010 по 2016 год.
Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, необходимо обратиться в ближайший дилерский центр Kia для проведения бесплатных ремонтных работ.
Ранее российское представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai, ООО «Хендэ Мотор СНГ», объявило об отзыве 99 256 автомобилей на российском рынке.
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