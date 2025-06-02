Kia отзовет в России 55 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания

Фото: Максим Платонов

Представительство автоконцерна Kia в России, «Киа Россия и СНГ», объявило об отзыве 55 тыс. автомобилей трех моделей: Sorento, Soul и Cerato. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва является риск короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, расположенного в моторном отсеке.

Под отзыв попадают автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2010 по 2016 год.

Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, необходимо обратиться в ближайший дилерский центр Kia для проведения бесплатных ремонтных работ.

Ранее российское представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai, ООО «Хендэ Мотор СНГ», объявило об отзыве 99 256 автомобилей на российском рынке.



Рената Валеева