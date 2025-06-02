Российский экспортный центр откроет представительство в Татарстане

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует открыть собственное представительство в Татарстане. Об этом заявил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

Новый офис РЭЦ в Казани станет семнадцатым по счету представительством центра в России. Он позволит местным компаниям получать необходимую поддержку непосредственно в регионе, без необходимости обращаться в федеральный центр.

— Татарстан входит в число наиболее активных экспортно ориентированных регионов. РЭЦ давно и плотно сотрудничает с местным бизнесом, помогает выводить продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Только за 2024 год объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта превысил $800 млн, поддержку получили 754 компании, — рассказал Молодцов.



Всего за 2024 год производители из Татарстана получили более 2,5 тыс. услуг от Группы РЭЦ.

Ранее с идеей об открытии офиса выступил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов в ходе совместного заседания Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в республике и коллегии Министерства экономики РТ.

Рената Валеева