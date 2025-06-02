В российских школах может появиться курс по безопасной работе с нейросетями

Фото: Максим Платонов

В российских школах могут ввести курс по безопасной и эффективной работе с нейросетями. Об этом сообщает мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира, который направил запрос в Минпросвещения. Об этом сообщило РИА «Новости».

В обращении к министру просвещения Сергею Кравцову первый зампред правления фонда Елена Сутормина подчеркнула, что, учитывая распространение нейросетей и выявленные угрозы, такой курс может стать важной частью образовательной программы.

Согласно данным, 64% молодежи используют нейросети для поиска информации, 23% школьников применяют их для подготовки к экзаменам, а 17% обращаются к ИИ для упрощения сложных материалов.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

Сутормина также подчеркнула, что одной из главных проблем является использование нейросетей для распространения дезинформации. Она считает, что курс поможет учащимся развить навыки критического анализа контента, созданного ИИ, включая распознавание манипуляций и дезинформации.

Российский фонд мира предлагает привлечь молодые IT-компании и независимых экспертов к разработке такого курса, чтобы обеспечить его актуальность и эффективность для учеников.

Напомним, что четверть российских компаний применяют искусственный интеллект в работе.



Анастасия Фартыгина