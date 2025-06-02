В российских школах может появиться курс по безопасной работе с нейросетями
В российских школах могут ввести курс по безопасной и эффективной работе с нейросетями. Об этом сообщает мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира, который направил запрос в Минпросвещения. Об этом сообщило РИА «Новости».
В обращении к министру просвещения Сергею Кравцову первый зампред правления фонда Елена Сутормина подчеркнула, что, учитывая распространение нейросетей и выявленные угрозы, такой курс может стать важной частью образовательной программы.
Согласно данным, 64% молодежи используют нейросети для поиска информации, 23% школьников применяют их для подготовки к экзаменам, а 17% обращаются к ИИ для упрощения сложных материалов.
Сутормина также подчеркнула, что одной из главных проблем является использование нейросетей для распространения дезинформации. Она считает, что курс поможет учащимся развить навыки критического анализа контента, созданного ИИ, включая распознавание манипуляций и дезинформации.
Российский фонд мира предлагает привлечь молодые IT-компании и независимых экспертов к разработке такого курса, чтобы обеспечить его актуальность и эффективность для учеников.
Напомним, что четверть российских компаний применяют искусственный интеллект в работе.
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