Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров

Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Россия и США ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров, в том числе с использованием мощностей российских атомных электростанций. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

— Мы и раньше говорили, что в Арктике, в сфере СПГ и других энергопроектах есть очень большой синергетический эффект между Россией и США. Здесь упоминались дата-центры — мы также обсуждаем совместные проекты в этой сфере, в том числе с использованием наших атомных станций, — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает программу развития дата-центров в России. Она охватит как проектирование ЦОДов, так и вопросы обеспечения их электроэнергией.

Алсу Сабирзанова