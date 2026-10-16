Группа AY YOLA из Башкирии попала в первый раунд голосования «Грэмми»

Коллектив проходит в бюллетене в двух категориях

Группа AY YOLA из Башкирии попала в бюллетень первого раунда голосования премии «Грэмми». Об этом сообщили РБК в пресс-службе «ON Лейбл».

Коллектив проходит в бюллетене в двух категориях:

«Лучший альбом глобальной музыки» (альбом Ural Batyr);

«Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» (сингл Aihylyu).

— Ural Batyr — наш дебютный концептуальный альбом, основанный на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». В 12 композициях мы переосмыслили историю героев эпоса, объединив традиционные башкирские инструменты, современное электронное звучание и вокал на башкирском языке, — рассказали в пресс-службе артистов.

Песня Aihylyu посвящена дочери Луны и царя птиц Самрау — одной из героинь эпоса «Урал-батыр». Она раскрывает темы противостояния света и тьмы, верности себе и выбора собственного пути.

Группа AY YOLA получила широкую известность после исполнения песни Homay из музыкального альбома Ural Batyr. Она стала хитом и набрала миллионные прослушивания на различных площадках.

Галия Гарифуллина