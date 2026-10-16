В Татарстане запустят новую меру поддержки IT-компаний

Им компенсируют часть затрат на выплаты переехавшим работникам

Фото: Мария Зверева

В Татарстане запустят новую меру поддержки IT-компаний. Им компенсируют часть затрат на оплату труда специалистов, переехавших из других регионов России. Соответствующее постановление Кабмина подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как сообщили в Минцифры республики, размер субсидии рассчитывается исходя из заработной платы привлеченных специалистов и зависит от формата их работы:

до 22% затрат на оплату труда — за специалистов, фактически переехавших и работающих в Татарстане при соблюдении ряда дополнительных условий;

до 11% затрат на оплату труда — за специалистов, работающих в татарстанской организации, но не зарегистрированных в регионе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Получить поддержку могут компании, имеющие государственную ИТ-аккредитацию.

Также в числе обязательных условий:

привлечь не менее пяти специалистов из других регионов с профильным высшим образованием и стажем работы по специальности не менее трех лет;

инвестировать не менее 5% от полученной субсидии на развитие ИТ-образования в вузах и колледжах Татарстана.

— Для нас важно, чтобы такие команды не просто оформлялись в республике, а реально работали здесь, создавали новые технологические продукты и усиливали кадровую среду. По нашей оценке, за три года мера позволит привлечь более 3 тыс. высококвалифицированных специалистов и обеспечит около 1,5 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений, — заявил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

В первой половине 2026 года в России появилось около 37 тыс. новых IT-компаний, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в стране открываются новые технопарки и кластеры, где основатели стартапов обеспечены всем необходимым. Сейчас работает более 200 таких площадок, а в ближайшие 4 года планируется открыть еще 100.

Галия Гарифуллина