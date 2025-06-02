В Татарстане повысили минимальный потреббюджет до 26,4 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане увеличен минимальный потреббюджет на первый квартал 2025 года. Теперь его размер составит 26 482 рубля. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минимальный потреббюджет отражает стоимость товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей человека. Этот показатель важен для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета региона и определения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Напомним, что минимальный потребительский бюджет в Татарстане на IV квартал 2024 года составил 25,2 тыс. рублей. По сравнению с III кварталом 2024 года, когда бюджет составлял 24,6 тыс. рублей, рост составил 2,6%.



Анастасия Фартыгина