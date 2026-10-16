За неделю в Татарстане подорожали помидоры, картофель и куриные яйца

Также в республике выросла цена на охлажденную и замороженную курицу

Фото: Динар Фатыхов

За неделю с 5 по 12 октября в Татарстане выросли средние потребительские цены на помидоры , картофель и куриные яйца. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Свежие помидоры по состоянию на 12 октября стоили 143,16 рубля за килограмм — на 4,8% больше, чем 5 октября. Цена на килограмм картофеля составляла 41,63 рубля (+4,28%), а на десяток яиц — 84,39 рубля (+3,21%).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Также в республике подорожала охлажденная и замороженная курица — 257,96 рубля за килограмм (+2,38%).

Галия Гарифуллина