За неделю в Татарстане подорожали помидоры, картофель и куриные яйца
Также в республике выросла цена на охлажденную и замороженную курицу
За неделю с 5 по 12 октября в Татарстане выросли средние потребительские цены на помидоры , картофель и куриные яйца. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Свежие помидоры по состоянию на 12 октября стоили 143,16 рубля за килограмм — на 4,8% больше, чем 5 октября. Цена на килограмм картофеля составляла 41,63 рубля (+4,28%), а на десяток яиц — 84,39 рубля (+3,21%).
Также в республике подорожала охлажденная и замороженная курица — 257,96 рубля за килограмм (+2,38%).
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