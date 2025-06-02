Мединский сделал заявление по итогам переговоров в Стамбуле: главное

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями России и Украины, продолжавшиеся более часа и проходившие на русском языке. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд заявлений, касающихся обмена телами погибших солдат, проекта меморандума об условиях завершения конфликта и ситуации с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий.

По словам Мединского, договоренностей о прекращении огня и организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского достигнуто не было.



Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене телами погибших военных. На следующей неделе Россия передаст Украине 6 000 тел военнослужащих, об этом также сообщил член украинской делегации Рустем Умеров, подтвердив формулу обмена «6 000 на 6 000». Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «все на всех». Кроме того, стороны договорились обменяться военнопленными в возрасте до 25 лет.



Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне проект меморандума, содержащий пункты о том, как достичь долгосрочного мира и какие шаги необходимо предпринять для полноценного прекращения огня. Украинская сторона взяла неделю на изучение российского предложения. Россия также предложила Украине «конкретное» прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мединский также затронул тему детей, оказавшихся в зоне конфликта. Он заявил, что:

дети, попавшие в зону конфликта, были эвакуированы, для тех, у кого есть семьи, предусмотрен возврат домой;

речь идет о 339 детях, оказавшихся в сложной ситуации, и каждый случай будет тщательно изучен;

процесс воссоединения семей начинается немедленно, как только появляются законные представители детей: бабушки, дяди, тети, родители;

Украина устраивает «шоу для европейцев», рассказывая о похищениях детей. Мединский подчеркнул, что дети, которые оказались в России, были спасены российскими бойцами из мест боевых действий;

заверения о «300 тысячах детей из Украины в России» не соответствуют действительности;

все списки по детям проверяются, и часто дети обнаруживаются в Европе. В частности, недавно 139 ребят были обнаружены в Германии, а не в России.

Напомним, что первая встреча делегаций стран состоялась 16 мая. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Рената Валеева