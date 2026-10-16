Кравцов: школы самостоятельно устанавливают время начала уроков

Он ответил на предложение перенести время начала уроков в школах

Фото: Динар Фатыхов

Школы самостоятельно устанавливают время начала уроков. При этом учитываются предложения родителей, начало светового дня и другие условия, заявил РБК министр просвещения России Сергей Кравцов. Так он прокомментировал предложение перенести занятия на девять утра.

— Важно, чтобы расписание учебного дня было комфортным для всех участников образовательного процесса. При этом оно должно соответствовать санитарным нормам Роспотребнадзора и порядку организации образовательной деятельности, утвержденному Минпросвещения России, — подчеркнул министр.

По его словам, действующие правила не допускают начала занятий раньше восьми утра и их окончания позже семи вечера при наличии второй смены. Конкретное расписание закрепляется в локальном нормативном акте школы. Оно не должно противоречить федеральным требованиям.

Галия Гарифуллина