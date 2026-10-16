Цены на бензин марки АИ-98 и выше в Татарстане выросли за неделю
По состоянию на 12 октября литр стоил 100,94 рубля
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 и выше в Татарстане выросли за неделю. Это следует из данных Татарстанстата.
По состоянию на 12 октября литр такого бензина стоил 100,94 рубля — это на 1,71% больше, чем 5 октября. В сентябре этого года стоимость бензина АИ-98 была на 14,93% выше, чем в декабре 2025-го.
Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 были равны 69,01 и 74,23 рубля за литр. За неделю они выросли незначительно — на 0,3 и 0,27%. По сравнению с декабрем стоимость была выше на 15,94 и 16,83%.
Дизельное топливо обходилось в 80,30 рубля за литр. Это на 0,08% больше, чем 5 октября, и на 11,16%, чем в декабре 2025 года.
Напомним подписание первых контрактов по дизельному топливу с США возможно в ближайшие дни. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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