Цены на бензин марки АИ-98 и выше в Татарстане выросли за неделю

По состоянию на 12 октября литр стоил 100,94 рубля

Фото: Динар Фатыхов

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 и выше в Татарстане выросли за неделю. Это следует из данных Татарстанстата.

По состоянию на 12 октября литр такого бензина стоил 100,94 рубля — это на 1,71% больше, чем 5 октября. В сентябре этого года стоимость бензина АИ-98 была на 14,93% выше, чем в декабре 2025-го.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 были равны 69,01 и 74,23 рубля за литр. За неделю они выросли незначительно — на 0,3 и 0,27%. По сравнению с декабрем стоимость была выше на 15,94 и 16,83%.

Дизельное топливо обходилось в 80,30 рубля за литр. Это на 0,08% больше, чем 5 октября, и на 11,16%, чем в декабре 2025 года.

Напомним подписание первых контрактов по дизельному топливу с США возможно в ближайшие дни. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Галия Гарифуллина