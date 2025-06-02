Новости общества

22:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сборная России по хоккею не допущена на Олимпийские игры 2026 года

18:30, 02.06.2025
Сборная России по хоккею не допущена на Олимпийские игры 2026 года
Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе организации.

Решение было принято после запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендациями от марта 2023 года. IIHF завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров без участия российской сборной.

— После запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года IIHF завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года, — говорится в официальном заявлении организации.

Ранее, в феврале, IIHF продлила отстранение российской команды от участия в чемпионатах мира до 2026 года.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также