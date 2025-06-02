Татарстан получит более 520 млн рублей на развитие технопарков
В 2025 году Татарстан, вместе с Башкортостаном и Москвой, получит дополнительное финансирование на развитие своих индустриальных парков и технопарков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Для реализации проектов индустриального парка «Лаишево» и технопарка «Иннопарк» было выделено более 520 млн рублей. Эти средства помогут возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов, а также на покупку оборудования и подключение к инженерным сетям.
Кроме Татарстана, более 219 млн рублей пойдет на развитие промпарка «Уфимский» в Башкортостане, а свыше 127 млн — на парк «Руднево» в Москве. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Напомним, что на финансирование промпарка «Северные ворота» в Татарстане направят почти 200 млрд рублей. Средства рассчитаны на период до 2039 года.
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