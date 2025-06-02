Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Переговоры России и Украины в Стамбуле закончились, они продолжались больше часа и шли на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее российская делегация получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, который включает отсутствие ограничений для поставок вооружения, непризнание освобожденных территорий в составе России и выплату репараций.



Состав делегации остался прежним: в нее входят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что первая встреча делегаций стран состоялась 16 мая. На ней стороны обсудили возможность масштабного обмена пленными и представили свое видение будущего перемирия. В ходе переговоров Украина предложила организовать встречу глав государств, и Россия подтвердила, что это предложение будет рассмотрено.

Лавров также подчеркнул, что масштабный обмен пленными уже завершен и сейчас Россия готовит проект меморандума о будущем мирном договоре. Делегация России под руководством Мединского планирует представить этот меморандум украинской стороне во время следующего раунда переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года.



Рената Валеева