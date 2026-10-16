Первая индийская компания по цифровым услугам выходит на рынок России

Это будет первая индийская технологическая компания, которая начнет деятельность в России и вложит сюда средства

Фото: Сергей Козлов

Индийская компания Bharath Cloud, предоставляющая цифровые и облачные услуги, выходит на российский рынок. Об этом ТАСС сообщил директор палаты по сотрудничеству Индии и России в области технологий Субхам Саркар на полях II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

— Спустя долгое время нам наконец удалось привлечь индийские компании к инвестированию в России. Bharath Cloud выходит на российский рынок, — сказал Саркар.

По его словам, это будет первая индийская технологическая компания, которая начнет деятельность в России и вложит сюда средства. Происходит это в момент, когда Россия сталкивается с перебоями в сфере цифровых услуг.

Напомним, II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» стартовал 15 октября. Мероприятие проходит в Центре уникального мастерства в Казани. За прошедший год взаимный товарооборот между Татарстаном и Индией вырос в десять раз. В программе форума — деловые сессии, фестиваль индийского кино, зона перекрестных культур с мастер-классами, шахматный турнир и Кубок дружбы по крикету.

Алсу Сабирзанова