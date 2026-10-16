Андрей Минаков завоевал серебро этапа Кубка мира в Астане
Он проплыл 100 метров баттерфляем за 50,09 секунды
Пловец Андрей Минаков, представляющий сборную Татарстана, завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане. Он проплыл 100 метров баттерфляем за 50,09 секунды.
На двух предыдущих этапах Минаков останавливался в шаге от подиума.
Этап Кубка мира — 2026 проходит в Астане с 15 по 17 октября.
Ранее сообщалось, что Кирилл Пригода победил на этапе Кубка мира в Ташкенте. Пловец преодолел 100 метров брассом за 55,98 секунды.
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