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Андрей Минаков завоевал серебро этапа Кубка мира в Астане

17:22, 16.10.2026

Он проплыл 100 метров баттерфляем за 50,09 секунды

Андрей Минаков завоевал серебро этапа Кубка мира в Астане
Фото: Реальное время

Пловец Андрей Минаков, представляющий сборную Татарстана, завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане. Он проплыл 100 метров баттерфляем за 50,09 секунды.

На двух предыдущих этапах Минаков останавливался в шаге от подиума.

Этап Кубка мира — 2026 проходит в Астане с 15 по 17 октября.

Ранее сообщалось, что Кирилл Пригода победил на этапе Кубка мира в Ташкенте. Пловец преодолел 100 метров брассом за 55,98 секунды.

Алсу Сабирзанова

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