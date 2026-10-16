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«Ак Барс» прервал четырехматчевую серию поражений, победив «Шанхай Дрэгонс»

21:48, 16.10.2026

Казанцы обыграли китайский коллектив в овертайме

«Ак Барс» прервал четырехматчевую серию поражений, победив «Шанхай Дрэгонс»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» победил «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (ОТ) в пользу казанцев.

В составе «Ак Барса» дублем отметился Кирилл Семенов, еще одна шайба на счету Дмитрия Кателевского.

У «Шанхай Дрэгонс» заброшенными шайбами отметились Бретт Мюррей и Дэвид Чен.

Отметим, что «Ак Барс» прервал четырехматчевую серию поражений. Следующую встречу в КХЛ «Ак Барс» проведет против минского «Динамо» в воскресенье.

Евгений Романов

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