Морковь и печенье подешевели на прошлой неделе в Татарстане
Это следует из данных Татарстанстата
За неделю 5—12 октября в Татарстане понизились средние потребительские цены на морковь и печенье. Это следует из данных Татарстанстата.
Морковь по состоянию на 12 октября стоила 36,36 рубля за кг. Это на 3,02% меньше, чем 5 октября. Печенье стоило 249,57 рубля за кг (-2,27%).
Также дешевле стали стоить огурцы — 98,82 рубля за кг (+1,81%).
При этом выросли подорожали в республике помидоры , картофель и куриные яйца. Свежие томаты по состоянию на 12 октября стоили 143,16 рубля за килограмм — на 4,8% больше, чем 5 октября. Цена на килограмм картофеля составляла 41,63 рубля (+4,28%), а на десяток яиц — 84,39 рубля (+3,21%).
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