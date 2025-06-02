Игорь Ларионов возглавил СКА, Роман Ротенберг покинул пост главного тренера

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новым главным тренером назначен Игорь Ларионов.

Решение о смене тренера было принято на заседании совета директоров СКА, состоявшемся 2 июня. Причиной отставки Ротенберга названо недостижение командой поставленных спортивных результатов. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 СКА занял седьмое место в таблице Западной конференции и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо» со счетом 2-4.

— 2 июня 2025 года состоялось заседание совета директоров ХК СКА. Наряду с другими вопросами было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом в связи с недостижением командой спортивных результатов. При этом совет директоров отметил большой вклад, который внес Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея, — говорится в официальном сообщении клуба.

Рената Валеева