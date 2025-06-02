Декан журфака КФУ Юлия Андреева покинула пост спустя меньше года
Она возглавила кузницу журналистских кадров осенью 2024 года
Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Юлия Андреева покинула свой пост. Об этом она заявила «Реальному времени».
— Я ушла. Так сложилось. Не хватило административного ресурса, чтобы вывести работу на новый уровень, — сказала Андреева.
По словам собеседницы издания, на новую должность она еще не перешла и находится в отпуске.
В пресс-службе КФУ газете сообщили, что Андреева покинула пост по собственному желанию.
Отметим, что кресло декана ВШЖиМК Андреева заняла в сентябре 2024 года. Она сменила Леонида Толчинского, который возглавлял Высшую школу с 2016 года.
На официальном сайте университета отмечается, что Андреева окончила факультет журналистики КГУ в 1992 году. В 2002 стала кандидатом психологических наук, а спустя пять лет защитила докторскую по педагогике.
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