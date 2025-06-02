Декан журфака КФУ Юлия Андреева покинула пост спустя меньше года

Она возглавила кузницу журналистских кадров осенью 2024 года

Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Юлия Андреева покинула свой пост. Об этом она заявила «Реальному времени».

— Я ушла. Так сложилось. Не хватило административного ресурса, чтобы вывести работу на новый уровень, — сказала Андреева.

По словам собеседницы издания, на новую должность она еще не перешла и находится в отпуске.

В пресс-службе КФУ газете сообщили, что Андреева покинула пост по собственному желанию.

Отметим, что кресло декана ВШЖиМК Андреева заняла в сентябре 2024 года. Она сменила Леонида Толчинского, который возглавлял Высшую школу с 2016 года.



На официальном сайте университета отмечается, что Андреева окончила факультет журналистики КГУ в 1992 году. В 2002 стала кандидатом психологических наук, а спустя пять лет защитила докторскую по педагогике.

Дмитрий Зайцев