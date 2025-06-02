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Декан журфака КФУ Юлия Андреева покинула пост спустя меньше года

16:35, 02.06.2025

Она возглавила кузницу журналистских кадров осенью 2024 года

Декан журфака КФУ Юлия Андреева покинула пост спустя меньше года
Фото: взято с сайта kpfu.ru

Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Юлия Андреева покинула свой пост. Об этом она заявила «Реальному времени».

— Я ушла. Так сложилось. Не хватило административного ресурса, чтобы вывести работу на новый уровень, — сказала Андреева.

По словам собеседницы издания, на новую должность она еще не перешла и находится в отпуске.

В пресс-службе КФУ газете сообщили, что Андреева покинула пост по собственному желанию.

взято с сайта kpfu.ru

Отметим, что кресло декана ВШЖиМК Андреева заняла в сентябре 2024 года. Она сменила Леонида Толчинского, который возглавлял Высшую школу с 2016 года.

На официальном сайте университета отмечается, что Андреева окончила факультет журналистики КГУ в 1992 году. В 2002 стала кандидатом психологических наук, а спустя пять лет защитила докторскую по педагогике.

Дмитрий Зайцев

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