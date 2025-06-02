В Казани временно ограничат движение и парковку в связи с проведением Дня молодежи и VK Fest

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением Всероссийского дня молодежи и фестиваля VK Fest в Казани планируется временно ограничить движение и парковку на ряде улиц. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, 28 июня при необходимости с 5.00 до 23.00 движение по улице Подлужной может быть ограничено на участке от улицы Толстого до моста «Миллениум» в обоих направлениях. Кроме того, будет перекрыт проезд с улицы Вишневского и моста «Миллениум» на улицу Подлужную.

Для подготовки и проведения фестиваля VK Fest, который пройдет 29 июня, с 20.00 28 июня до 23.00 29 июня будут введены ограничения на движение и парковку автомобилей на следующих участках в обоих направлениях:

улица Сибгата Хакима — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова;

улица Бондаренко — от улицы Солдатской до улицы Сибгата Хакима.

В связи с проведением работ по реконструкции магистрального тепловода в Казани будет частично ограничено движение транспорта на улице Батыршина на протяжении почти трех месяцев — с 1 июня по 31 августа.

Рената Валеева