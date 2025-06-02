Власти Татарстана хотят увеличить бюджет на 2025 год

Основанием для роста в том числе послужил рост средней зарплаты в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана подготовил проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2025—2027 годы. Документ предусматривает существенное увеличение основных показателей финансового плана.

В целом доходную часть бюджета Татарстана в 2025 году предлагается увеличить на 32,9 млрд рублей. Одним из источников — на 16,5 млрд рублей — станут налоговые и неналоговые доходы республики. Отмечается, что плановое значение по НДФЛ вырастет на 4 млрд рублей из-за роста средней заработной платы. Неналоговые доходы планируется увеличить на 12,5 млрд рублей.

Безвозмездные поступления предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений на 16,4 млрд рублей. Они планируются по 11 направлениям:

возмещение затрат УК индустриальных и промпарков, а также технопарков в IT-сфере;

возмещение прямых затрат на создание и модернизацию агропромышленной инфраструктуры;

оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим и подведомственным учреждениям;

приобретение БПЛА для лесного хозяйства;

сфера молодежной политики и т. д.

Расходную часть бюджета Республики Татарстан в 2025 году хотят увеличить на 50,4 млрд рублей. Одна из причин — расходы в связи с ростом зарплаты в бюджетной сфере, а также развитием инфраструктуры в сфере ЖКХ, модернизации общественного транспорта, индексации стоимости питания в учреждениях социально-культурно сферы, погашение различного уровня задолженностей и исполнения обязательных контрактов. Отдельно один миллиард направят на прорывные IT-проекты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Документ уже прошел предварительное рассмотрение и готовится к внесению на рассмотрение Госсовета Татарстана. Анализ изменений показывает, что бюджет республики становится более устойчивым, при этом власти стремятся оптимизировать долговую нагрузку и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Основные параметры бюджета после внесения изменений будут такими:



2025 год:

Доходы: 505 млрд рублей.

Расходы: 536,1 млрд рублей.

Дефицит: 31 млрд рублей.



2026 год:

Доходы: 496,8 млрд рублей.

Расходы: 509,8 млрд рублей.

Дефицит: 13 млрд рублей.



2027 год:

Доходы: 518,8 млрд рублей.

Расходы: 531,2 млрд рублей.

Дефицит: 12,4 млрд рублей.

Напомним, что доходы консолидированного бюджета Татарстана в I квартале 2025 года составили 140,1 млрд рублей, в бюджет республики из них поступил 121 млрд рублей. Ранее «Реальное время» подробно рассказывало об источниках поступления.



Дмитрий Зайцев