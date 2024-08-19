Потепление в Татарстане, хедлайнеры Дня Казани, новый логистический хаб
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 19 августа.
- В Татарстане ожидается теплая погода с температурой до +26 градусов. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, а ночью ожидается туман. На протяжении всей недели прогнозируется стабильно теплая погода с небольшими осадками, а в выходные дни ожидаются более обильные дожди.
- Раис Рустам Минниханов посетил Набережные Челны, где ознакомился с производством ГК «ТЭМПО» и предприятиями «Технотрон» и «Дарлетто». Минниханов также провел совещание по подготовке празднования 50-летия выпуска первого КАМАЗа и 400-летия города, где обсуждались планы и подготовительные мероприятия. Кроме того, стало известно о реализации инвестиционного проекта Набережночелнинского трубного завода по созданию портового логистического хаба, который позволит региону интегрироваться в глобальные транспортные сети.
- В этом году жителей Казани с Днем республики и Днем города поздравят «Братья Грим» и Дима Билан. Их выступление состоится у Центра семьи «Казан», после чего в 22:00 прогремит праздничный салют.
- В матче чемпионата Филиппин между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс» американский баскетболист Крис Банкеро забил первый в истории четырехочковый бросок. Это произошло благодаря новому правилу Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA), которая стала первой крупной профессиональной организацией баскетбола 5х5, включившей в правила четырехочковые броски.
- Генпрокуратура России объявила о том, что деятельность фонда Clooney Foundation for Justice*, основанного голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой, признана нежелательной на территории страны. Решение принято в связи с деятельностью фонда, которая, по мнению властей, несет угрозу национальной безопасности.
- В Стерлитамаке на нефтехимическом предприятии произошла утечка газа и возгорание, в результате чего трое рабочих получили ожоги. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения промышленной безопасности, повлекшего травмирование людей. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причин аварии, а также будет дана правовая оценка действиям ответственных за безопасность на предприятии.
- В Казани с 23 по 30 августа введут временные ограничения движения на нескольких улицах в связи с празднованием Дня города и республики. Ограничения затронут центральные улицы, включая Кремлевскую и Марджани, а также участки других улиц, где пройдут праздничные мероприятия. Общественный транспорт в эти дни будет работать в усиленном режиме.
- В новом учебном году в Казани за школьные парты сядут 182,3 тыс. школьников, на 8 тыс. больше, чем в прошлом. Это значит, что в школах города будет больше первоклассников, чем обычно. Также в Казани открывается новый корпус татарской гимназии, оснащенный современными учебными кабинетами и спортивными залами.
- «Рубин» в Самаре обыграл «Акрон» (2:1) в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова забила два гола во втором тайме игры.
- Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в резиденции Загульба, в ходе которых президент анонсировал план открытия российско-азербайджанского университета в Баку, инициативу поддержал Алиев.
- В этом году российские университеты объявили о дополнительном приеме на 5,8 тысячи бюджетных мест. Прием завершится до 29 августа. Наибольшее количество бюджетных мест в этом году получил Татарстан — 23 083, а университетам новых регионов России выделено 29 304 места.
- В Казани 1 сентября откроют три новые школы: лицей №95 с естественно-научным профилем, лицей №133 с многопрофильным обучением и лицей №79 с химико-биологическим уклоном. Общая стоимость строительства составила 7,5 млрд рублей, а школы смогут вместить более 3 900 учеников.
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил от российского лидера Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщил, что «на этой встрече существует возможность обмена мнениями между лидерами двух стран
- Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» представил новый логотип, разработанный дизайнером Дарьей Жалейко. Обновленный логотип включает слоган «храним традиции, продолжаем историю» и сохраняет изображение талисмана — божьей коровки.
- В радиологическом дата-центре Татарстана в третьем квартале 2024 года запустят чтения флюорографических снимков. Заместитель руководителя центра Марат Миннетдинов отметил, что это станет частью модернизации и стандартизации системы в рамках федерального проекта «МосМедИИ».
- Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами для начинающих учителей, предлагая от 46 до 100 тыс. рублей в месяц, что на 12% больше, чем в прошлом году. Также отмечен рост спроса на учителей в России, особенно в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
- Компания VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска», который станет отечественным аналогом ушедшего из России Miro. Новый сервис предлагает пользователям виртуальное пространство для создания «умных» досок с возможностью размещения различных элементов и установки таймера для продуктивной работы.
- Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани начнутся 14 сентября и продлятся до 29 декабря. Горожане смогут приобрести продукцию местных фермеров на восьми площадках в разных районах города. Организацией ярмарок займется комитет под руководством Ильдара Шакирова.
Ключевые события 908-го дня специальной военной операции на Украине:
- В ночное время экипаж российского Су-34 нанес удар по скоплению украинских войск и их бронетехники в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен модернизированными бомбами с системой планирования и коррекции по разведанным целям. После подтверждения уничтожения объекта, экипаж вернулся на базу.
- Российские войска освободили Артёмово, крупный населенный пункт в Донецкой Народной Республике, в ходе активных боевых действий. В ходе операции были нанесены поражения украинским подразделениям, уничтожено большое количество военной техники и живой силы противника. Потери ВСУ составили более 495 военнослужащих, два танка, несколько бронированных машин и артиллерийских систем.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 639 самолетов, 282 вертолета, 30 161 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 340 танков и других боевых бронированных машин, 1 412 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 919 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
* Организация признана нежелательной в России