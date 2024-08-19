На Филиппинах провели первый в истории баскетбольный матч с четырехочковыми бросками

Фото: Динар Фатыхов

Первый в истории четырехочковый бросок реализовали в матче чемпионата Филиппин между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс». Автором такого броска стал американский баскетболист Крис Банкеро. «Мералко Болтс» обыграли соперника со счетом 99:94, передают «Известия».

Четырехочковые броски были введены в регламент Филиппинской баскетбольной ассоциацией (PBA). Это нововведение стало одним из главных в текущем сезоне. Впервые PBA попробовала его на Матче звезд в 2023 году. Тогда ассоциация стала первой крупной профессиональной организацией баскетбола 5х5, включившей в правила четырехочковые броски.

Отметим, что 10 августа на Олимпиаде в Париже прошел финал турнира по мужскому баскетболу между сборными США и Франции. Американская команда победила со счетом 98:87. Так сборная Соединенных Штатов в пятый раз подряд стала обладателем золотых медалей.

Рената Валеева