В радиологическом дата-центре Татарстана запустят чтение флюорографии

Фото: Динар Фатыхов

В третьем квартале 2024 года в радиологическом дата-центре (РДЦ) Татарстана планируют запустить чтение флюорографических снимков. Об этом на вебинаре «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине» сообщил заместитель руководителя радиологического дата-центра ГАУ РТ «Диспетчерский центр Минздрава Татарстана» Марат Миннетдинов.

— За прошедший год существенно увеличилась зона обслуживания в пределах Татарстана. Мы в полном объеме сохранили круглосуточный формат работы, нарастили объем плановой помощи и запустили пилотный проект по чтению столь значимой модальности, как маммография. В третьем квартале этого года планируется запуск еще одного вида исследования — это флюрография, — рассказал он.

По словам Марата Миннетдинова, в ближайшее время ожидается модернизация хранилищ и обновление радиологической информационной системы центра.

— Еще одним ключевым моментом этого года является присоединение РДЦ к федеральному проекту «МосМедИИ», в ходе работ по которым мы ожидаем стандартизации нашей системы и приведения к единому федерального образцу, появления дополнительных возможностей в части работы единого искусственного интеллекта, — добавил он.

Напомним, в централизованную радиологическую службу объединено более 2 тысяч единиц диагностического оборудования, в том числе 485 единиц тяжелой техники. В центр поступает более 400 заявок в день.



Галия Гарифуллина