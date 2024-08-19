Гол Даку принес победу «Рубину» в Самаре над «Акроном» в РПЛ

Фото: Мария Зверева

«Рубин» в Самаре обыграл «Акрон» (2:1) в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова забила два гола во втором тайме игры.

Счет на 9-й минуте открыл полузащитник «Акрона» Максим Палиенко. Футболист хозяев оказался расторопнее всех в штрафной казанцев — 1:0. Для «Рубина» этот гол стал уже третьим в сезоне, пропущенным в первые 15 минут матча. По этому показателю казанцы являются пока худшей командой РПЛ.

На 20-й минуте матча хавбек «Рубина» Александар Юкич получил травму в игровом эпизоде. Футболист не смог доиграть встречу и был заменен.



«Рубин» отыгрался во втором тайме, когда прострел Мирлинда Даку в свои ворота замкнул игрок «Акрона» Константин Савичев.

На 89-й минуте вратарь «Акрона» Сергей Волков ошибся на выходе на угловом и Даку отправил мяч в ворота тольяттинцев — 2:1. Судьи долго смотрели видеоповтор гола казанцев. В итоге взятие ворот было засчитано.

После 5 сыгранных туров «Рубин» набрал 7 очков.

«Акрон» — «Рубин» — 1:2 (1:0)

Голы:

1:0 — 9, Палиенко,

1:1 — 54, Савичев (автогол),

1:2 — 89, Даку.

Зульфат Шафигуллин