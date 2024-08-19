Татарстан получил наибольшее количество бюджетных мест среди вузов в России

Фото: Максим Платонов

По данным Минобрнауки, Татарстан получил наибольшее количество бюджетных мест — 23 083. За ним следуют Свердловская (19 728 мест) и Ростовская области (18 352 места). Университетам новых регионов России выделено 29 304 места.

С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. В этом году выделили более 621 тыс. бюджетных мест, 73% из которых предназначены для регионов России.

Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4 849), информатика и вычислительная техника (1 437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293).

Подчеркнем, что в рамках приемной кампании этого года российские университеты объявили о дополнительном приеме на 5,8 тыс. бюджетных мест. Прием завершится до 29 августа, подчеркнул вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Анастасия Фартыгина