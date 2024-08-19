В Казани хедлайнерами Дня города и республики станут «Братья Грим» и Дима Билан

Фото: Максим Платонов

В этом году хедлайнерами празднования Дня республики и Дня города в Татарстане станут группы «Братья Грим» и российский певец Дима Билан. Они выступят на одной из главных праздничных площадок — у Центра семьи «Казан», рассказали на еженедельном совещании мэрии. После выступления артистов, в 22.00, состоится праздничный салют.

Напомним, на праздник в этом году планируется потратить почти столько же, сколько и в прошлом, — 28,2 млн рублей.

В прошлом году хедлайнером праздничного вечера стала российская поп-исполнительница Клава Кока. На сцену также вышел еще один популярный певец — Jony. В завершение вечера небо над акваторией Казанки озарил салют с музыкальным сопровождением.

Рената Валеева