В Казани за школьные парты в новом учебном году сядут более 182 тысяч учеников

Фото: Динар Фатыхов

В новом учебном году в Казани будут учиться 182,3 тысячи школьников, что на 8 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Из них более 19 тысяч — первоклассники. О готовности образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году рассказал начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Наибольшее количество первоклассников примут следующие учебные заведения:

гимназия №184 (12 первых классов из 405 детей);

лицей №185 (13 первых классов из 401 ребенка);

лицей №186 (13 первых классов из 392 детей);

лицей №182 и гимназия №107 (по 11 классов из 318 и 280 детей соответственно).

Кроме того, в новом учебном году начнет работу отдельный корпус татарской гимназии №2 на 270 мест. В корпусе будут современные учебные кабинеты, два спортивных и актовый зал. На базе школы будет создан методический центр наставничества, где будут работать специалисты из КФУ и учителя гимназии. Студенты КФУ смогут посещать открытые уроки для получения опыта работы в полилингвальных школах и школах с преподаванием на татарском языке.

Капитальный ремонт в этом году проведен в шести школах и 17 пищеблоках, которые переоборудовали в школьные рестораны.

Традиционно учебный год начнется с торжественных линеек, приуроченных ко Дню знаний. Первоклассники получат в подарок от мэрии Казани «Дневники добрых дел» и световозвращающие элементы, а второклассникам вручат «Дневники юного эколога».

3 сентября во всех школах пройдет единый урок «Экстремизму — нет!», а также классные часы и беседы, посвященные Дню памяти трагедии в Беслане.

5 сентября пройдет «День безопасности дорожного движения», в рамках которого в образовательных организациях будут организованы мероприятия для формирования у школьников правил безопасного поведения на дороге.

С 5 по 12 сентября в школах будут организованы «Неделя добра» и «Уроки Добра». Завершится неделя благотворительными ярмарками в поддержку детских домов, больных и нуждающихся детей, а также бездомных животных.

Напомним, в этом учебном году открывается 54 педагогических класса в 28 школах города. Проект «Новый педагогический класс Казани» поможет школьникам, которые хотят стать учителями, получить углубленные знания о профессии.

Рената Валеева