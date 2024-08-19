Татарстан вошел в тройку лидеров по зарплатам учителей

Фото: Максим Платонов

По данным «Авито Работы», Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатными предложениями для начинающих учителей. В II квартале 2024 года работодатели предлагали преподавателям от 46 до 100 тыс. рублей в месяц, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Лидером по средней зарплате для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ (60—120 тыс. рублей), второе место заняла Свердловская область (50—110 тыс.рублей). Замыкают пятерку регионов с самыми высокими зарплатами для учителей Тюменская область (46—95 тыс. рублей) и Краснодарский край (50—90 тыс. рублей).

— Учитель — одна из важнейших профессий, которая остается востребованной на рынке труда. Вслед за ростом спроса на квалифицированные кадры в условиях дефицита растут и зарплатные предложения для специалистов. Уровень дохода учителей может значительно отличаться в зависимости от опыта, специальности и места работы кандидата: на платформе мы видим вакансии, в которых работодатели предлагают сотрудникам до 200 000 рублей и выше. С развитием рынка сфера образования меняется, в ней появляются новые дисциплины, требующие квалифицированных сотрудников: например, робототехника, программирование, ментальная арифметика, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

В то же время, по данным «Авито Работы», спрос на учителей в России в целом вырос. Наибольший рост спроса наблюдался в Оренбургской области (+72%), Ямало-Ненецком автономном округе (+49%) и Пермском крае (+37%).

Напомним, что в Татарстане фиксируется нехватка около 2,3 тыс. учителей. Наиболее острая ситуация с набором кадров наблюдается по специальностям: учитель начальных классов, математики, русского языка, физики, химии, иностранных языков. Больше всего преподавателей не хватает в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, а также в Лаишевском и Нижнекамском районах.



Анастасия Фартыгина