В Казани откроют три новые школы за 7,5 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

1 сентября в Казани свои двери для детей откроют лицей №95 в ЖК «Весна», лицей №133 в микрорайоне М14 и лицей №79 на улице Родины, сообщили на еженедельном совещании мэрии.

Лицей №95 будет естественно-научного профиля. В инженерных классах установят 3D принтеры, откроют направление робототехники, детей будут обучать программированию. Также в школе на 1 501 место будет собственный бассейн. Работы уже завершены, а ориентировочная стоимость объекта составляет 2,99 млрд рублей.

Новая школа на улицы Родины будет химико-биологической направленности с углубленным изучением химии, биологии и экологии. В оформлении учреждения отражена тема природы, родной страны. Школа рассчитана на 1 224 места. Работы уже завершены, их оценили в 2,3 млрд рублей.

Лицей №133 будет многопрофильным с использованием в образовательном процессе современных технологий. В школе на 1 224 места хотят открыть арт-лабораторию, школу сборки и управления дронами. Работы завершены почти на 95%, ориентировочная стоимость — 2,2 млрд рублей.

— Теперь у учащихся есть все возможности, чтобы не только получать знания, но и многогранно развиваться. Мы делаем все, чтобы дети росли довольными жизнью. Казань держит лидерство по строительству соцобъектов, и мы не отступим от этого курса, — рассказывал в январе текущего года мэр города Ильсур Метшин.

Рената Валеева