Владимир Путин сообщил о планах открытия российско-азербайджанского университета в Баку

Президент России Владимир Путин сообщил о планах открыть в Баку российско-азербайджанский университет. Эту инициативу поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишут «Известия».

По словам Путина, к проекту с российской стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. Президент также отметил, что на переговорах был обсужден широкий спектр двусторонних отношений.

— Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом накануне, 18 августа. Тогда он провел неформальную встречу с Алиевым и его супругой в загородной резиденции президента Азербайджана.

Рената Валеева