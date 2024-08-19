В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело после ЧП на нефтехимическом предприятии

Фото: Динар Фатыхов

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего травмирование людей, об этом сообщает Следком по Республике Башкортостан.

На территории одного из нефтехимических предприятий города при обследовании газовой магистрали произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия трое человек получили термические ожоги и были госпитализированы.

Следственный отдел по городу Стерлитамак возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 уголовного кодекса России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания и других обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на предприятии.

Анастасия Фартыгина