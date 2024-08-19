Вузы России объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест

Фото: Максим Платонов

В рамках приемной кампании этого года российские университеты объявили о дополнительном приеме на 5,8 тыс. бюджетных мест. Об этом сообщает ТАСС.

Прием завершится до 29 августа, подчеркнул вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Напомним, что Минобразования России рассматривает вопрос о совершенствовании правил приема участников олимпиад в вузы. Предполагается определение квоты не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.



Анастасия Фартыгина