В России создали отечественный аналог ушедшего из страны сервиса Miro

Фото: Мария Зверева

Компания VK объявила о запуске бета-версии сервиса «VK Доска». Этот сервис призван заменить популярный в России сервис Miro, который прекратил свою работу в стране.



Как сообщили в пресс-службе соцсети, в сервисе пользователям доступно виртуальное пространство для создания «умных» досок.

— На них можно размещать стикеры, фигуры, текст, изображения, ссылки и другие элементы. Также есть возможность установить таймер для продуктивной работы в заданное время, — сказано в сообщении компании.



«Реальное время» писало о том, что Miro на прошлой неделе начала рассылать клиентам из России и Беларуси письма о том, что те прекращают с ними сотрудничество на фоне санкций от США.

Олег Исаков