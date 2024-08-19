Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» представил новый логотип
Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» представил новый логотип. Официальное представление состоялось в соцсетях команды.
Обновлением айдентики казанского клуба занималась известная в спортивном маркетинге дизайнер Дарья Жалейко. Ключевой темой обновленного логотипа стал слоган «храним традиции, продолжаем историю».
В лого добавили динамики, сохранив субэлемент в виде талисмана команды — божьей коровки. Основа логотипа — классическая для «Динамо» литера «Д».
В августе 2020 года клуб переименовался из «Динамо» в «Динамо-Ак Барс».
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