Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда Джорджа Клуни
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice*, основанной голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
— Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США («Фонд Клуни за справедливость»)* признана нежелательной на территории нашей страны. НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его женой, считающей себя адвокатом в области международного права, — отметили в Генпрокуратуре.
16 августа в России признана нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России»*, зарегистрированной в Германии. Эта организация была создана бывшими муниципальными депутатами, которые покинули Россию после начала СВО и сейчас проживают в ФРГ.
Справка
* Организация признана нежелательной в России
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