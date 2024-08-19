Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда Джорджа Клуни

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice*, основанной голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

— Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США («Фонд Клуни за справедливость»)* признана нежелательной на территории нашей страны. НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его женой, считающей себя адвокатом в области международного права, — отметили в Генпрокуратуре.

16 августа в России признана нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России»*, зарегистрированной в Германии. Эта организация была создана бывшими муниципальными депутатами, которые покинули Россию после начала СВО и сейчас проживают в ФРГ.

Рената Валеева