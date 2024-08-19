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В Нижнекамском районе Татарстана построят новый логистический хаб

13:15, 19.08.2024
В Нижнекамском районе Татарстана построят новый логистический хаб
Фото: Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Набережночелнинский трубный завод, входящий в группу компаний «ТЭМПО», планирует реализовать инвестиционный проект — создать портовый логистический хаб. Его цель — развитие компании и содействие росту инфраструктуры региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Локация будущего хаба — Нижнекамский район, Афанасовское сельское поселение. В нем будут осуществлять производство, перевалку металлопроката и нерудных материалов, контейнерные перевозки, а также приемку, разгрузку и складирование грузов, поступающих железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Создание нового хаба позволит включить регион в формирующиеся глобальные транспортные сети для эффективной организации логистических процессов.

В рамках рабочей поездки в Набережные Челны раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на производствах ГК «ТЭМПО». Вместе с ним промышленные площадки осмотрел замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, сообщила пресс-служба главы республики.

Рената Валеева

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