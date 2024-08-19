Казанские сельскохозяйственные ярмарки стартуют 14 сентября

Фото: Максим Платонов

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 14 сентября и продлятся до 29 декабря. Об этом свидетельствует проект постановления исполкома Казани, проходящий сейчас антикоррупционную экспертизу.



Казанцы смогут приобрести продукцию фермеров и производителей Татарстана на восьми площадках, расположенных в разных районах города.

В список задействованных территорий вошли:

Авиастроительный район: пересечение улиц Беломорская и Гудованцева, улицы Дементьева,7 и Ленинградская,27;

Вахитовский район: пересечение улиц Тинчурина и Татарстан;

Кировский район: улицы Краснококшайская, 150/2, Революционная, 12 и Батыршина, 20;

Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71а, улица Академика Лаврентьева, 10;

Приволжский район: проспект Победы, 46В, улица Ю.Фучика, 64;

Советский район: улицы Аграрная, 2 и Липатова,7 , АО «Агропромпарк «Казань».

Документ также определяет состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарок. Возглавит комитет заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, а его заместителем станет глава Комитета потребительского рынка исполкома Руслан Фазылянов.

Кроме того, в Татарстане создадут реестр мастеров народных промыслов и ремесел. Данный проект будет реализован для их сохранения и развития. Для того чтобы мастер народного промысла был внесен в специальный реестр, необходимо подать заявление, фото, выписки из протоколов совета, показать свою продукцию и подтвердить участие в выставках или ярмарках.



Анастасия Фартыгина