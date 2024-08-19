Рустам Минниханов оценил производственные площадки и спортшколу в Набережных Челнах

В рамках рабочей поездки в Набережные Челны раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой на производствах ГК «ТЭМПО». Вместе с ним промышленные площадки осмотрел замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов осмотрел производственные площадки в сопровождении заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли Олега Коробченко и представителей руководства компании. Он также посетил предприятие «Технотрон», в том числе цех по изготовлению деталей двигателей внутреннего сгорания.

Следующим объектом посещения стало ООО «Дарлетто». Предприятие производит джемы и кондитерские изделия. В 2018 году этот инвестиционный проект получил статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сейчас предприятие расширяется и развивается, идет набор сотрудников.

В спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийский» на 1 500 учащихся Минниханову рассказали о проведенном капремонте. Работы в трехэтажном здании, построенном в 1980 году, начались осенью 2023 года. взято с сайта tatarstan.ru

Завершая рабочую поездку, Минниханов провел организационное совещание по подготовке торжественных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска первого КАМАЗа и 400-летию города Набережные Челны. О планах и подготовительных мероприятиях доложили мэр «Автограда» Наиль Магдеев и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Рената Валеева