Рустам Минниханов оценил производственные площадки и спортшколу в Набережных Челнах
В рамках рабочей поездки в Набережные Челны раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой на производствах ГК «ТЭМПО». Вместе с ним промышленные площадки осмотрел замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, сообщила пресс-служба главы республики.
Минниханов осмотрел производственные площадки в сопровождении заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли Олега Коробченко и представителей руководства компании. Он также посетил предприятие «Технотрон», в том числе цех по изготовлению деталей двигателей внутреннего сгорания.
Следующим объектом посещения стало ООО «Дарлетто». Предприятие производит джемы и кондитерские изделия. В 2018 году этот инвестиционный проект получил статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сейчас предприятие расширяется и развивается, идет набор сотрудников.
Завершая рабочую поездку, Минниханов провел организационное совещание по подготовке торжественных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска первого КАМАЗа и 400-летию города Набережные Челны. О планах и подготовительных мероприятиях доложили мэр «Автограда» Наиль Магдеев и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
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