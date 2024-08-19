На территории Татарстана ожидается потепление до +26 градусов
Завтра на территории Татарстана прогнозируется повышение температуры воздуха до +26 градусов, сообщил Гидрометцентр республики.
— В отдельных районах ожидается туман. А днем, при прохождении атмосферного фронта, местами пройдет небольшой дождь и возможна гроза. Температуры ночью составят +9 — +14˚С, днем воздух прогреется до +21 — +26˚С, — подчеркнули синоптики региона.
Также специалисты спрогнозировали до конца недели температурные показатели на уровне +24 — +26˚С.
- В среду, 21 августа, в Татарстане также прогнозируется небольшой дождь — ночью повсеместно, днем преимущественно в восточных районах.
- В четверг и пятницу, 22–23 августа, ситуация кратковременно изменится — на районы республики распространит влияние западный антициклон. Вероятность осадков будет небольшая, а в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.
- В выходные, в 24–25 числах, к региону подойдет атмосферный фронт северо-западного циклона, по этой причине пройдут небольшие и умеренные дожди.
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