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В Казани ограничат движение по ряду улиц в связи с празднованием Дня города и республики

11:07, 19.08.2024
В Казани ограничат движение по ряду улиц в связи с празднованием Дня города и республики
Фото: Максим Платонов

В Казани введут временное ограничение движения на нескольких улицах из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню города и республики, сообщили на еженедельном совещании мэрии. Ограничения будут действовать:

  • 23 и 24 августа с 15.00 до 24.00 — на участке улицы Кремлевской от площади Первого Мая до улицы Чернышевского, включая Ивановский спуск;
  • с 22 часов 23 августа до 1 часа 26 августа — на улице Марджани от дома №4 до дома №22;
  • 30 августа в течение дня — на улице Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и на парковочной зоне возле Центра семьи «Казан»;
  • 30 августа с 7.00 до 22.00 — на улицах К. Насыри и З. Султана, а также на участке улицы Марджани от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима;
  • 30 августа с 13.00 до 17.00 — на улице Кремлевской и площади Первого Мая до Астрономической (включая Ивановский спуск).

Во время праздников общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Более подробно о программе празднования Дня города и республики — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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