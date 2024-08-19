В Казани ограничат движение по ряду улиц в связи с празднованием Дня города и республики
В Казани введут временное ограничение движения на нескольких улицах из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню города и республики, сообщили на еженедельном совещании мэрии. Ограничения будут действовать:
- 23 и 24 августа с 15.00 до 24.00 — на участке улицы Кремлевской от площади Первого Мая до улицы Чернышевского, включая Ивановский спуск;
- с 22 часов 23 августа до 1 часа 26 августа — на улице Марджани от дома №4 до дома №22;
- 30 августа в течение дня — на улице Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и на парковочной зоне возле Центра семьи «Казан»;
- 30 августа с 7.00 до 22.00 — на улицах К. Насыри и З. Султана, а также на участке улицы Марджани от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима;
- 30 августа с 13.00 до 17.00 — на улице Кремлевской и площади Первого Мая до Астрономической (включая Ивановский спуск).
Во время праздников общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.
Более подробно о программе празднования Дня города и республики — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.