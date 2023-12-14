«Верной дорогой идете, товарищ!»: Путин — о том, что сказал бы себе в 2000-х

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве, ответил на вопрос, что бы он сказал себе версии начала 2000-х годов.



— Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищ! — сказал он, заявив, что предупредил бы себя от излишней доверчивости так называемым западным партнерам.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина