Министр сельского хозяйства России заявил о работе ведомства над стабилизацией цен на куриное яйцо

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство сельского хозяйства России работает над стабилизацией цен на куриное яйцо. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

— Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены, — опубликованы его слова в пресс-службе министерства.

По словам Патрушева, в настоящее время в стране увеличивают объемы собственного производства яиц и прорабатывают решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца в России стабилизуется в скором времени. Он связал проблему со сбоем в работе правительства, а также с ростом спроса.

В Татарстане за год куриные яйца подорожали на 52%, или в полтора раза. Ценник вырос на 35,7 рубля. К 4 декабря 2023-го цена достигла 104,15 рубля.

Напомним, в Татарстане и некоторых других регионах России управления ФАС уже занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца.

При выявлении нарушений возбудят дело. ФАС России предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Три сети поддержали идею.

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Айрат Назипов